Ракетні удари, артобстріли та жертви. Що відбувається у регіонах України

Також російські окупанти продовжують знищувати не лише будівлі та житлові будинки, а й українську символіку

Окупанти знищують українські населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 24 травня російські окупанти продовжують обстрілювати та завдавати ударів по українських населених пунктах. На Харківщині, на жаль, є жертви. А на Дніпропетровщині багато руйнувань.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Яка ситуація у регіонах?

Відносно спокійною була ніч на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

У Кіровоградській області ніч минула спокійно. Вчора, 23 травня, о 17:50 над с. Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкриту територію. На місці падіння виявлено уламки ракети. Загиблих та травмованих немає. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

У Дніпропетровській області вночі та вранці були тривоги. Увечері 23 травня зафіксували чотири "прильоти" по залізничній інфраструктурі. На щастя, обійшлося без потерпілих, але є серйозні руйнування. Вранці 24 травня були обстріли Зеленодольської та Широківської громад, що межують з Херсонською областю. Є руйнування житла, але людей не зачепило.

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У Харківській області вночі були поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області були обстріли Мерефи, Ізюмського району, Дергачів, Лозівського району. Усього за добу п'ятеро поранених, зокрема одна людина у Харкові, одна – у Дергачівському районі, дві особи – у с. Гусарівка Ізюмського району, одна – Лозівський район, селище Близнюки.

У Луганській області постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще чотири будинки зруйновано у Золотому та три – у Новодружеську. За добу 4 загиблих (всі в одному будинку), 4 поранені.

У Донецькій області обстріл по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лимана, Райгородка. За добу – троє вбитих, 6 поранених цивільних. Зазначимо, що евакуація з прифронтової зони триває, незважаючи на обстріл.

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У Миколаєві вночі було чути вибухи. Інформація про пошкоджені об'єкти та постраждалих уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли Березнегуватської та Широкінської громад. За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає.

У Херсонській області стабільно критична ситуація. Найгостріше стоїть питання з доставкою провізії та ліків до окупованих сіл, що межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшості населених пунктів немає можливості надати гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор.

Окупанти продовжують знищувати у Херсоні українську символіку та вивішувати свій прапор і радянську символіку.

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