Журналісти знайшли ще одного окупанта, причетного до звірств у Бучі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Розслідувачі встановили особу ще одного російського окупанта, який брав участь у звірствах у Бучі Київщини. Його впізнали по кадрах із камер відеоспостереження. Про це повідомляє Telegram-канал. "Сьогодні".

Нещодавно газета The New York Times опублікувала матеріал, у якому розповіла про вбивство російськими окупантами восьми мешканців Бучі. Статтю NYT супроводжують кадри з камери відеоспостереження, яка встановлена через дорогу від місця масового вбивства. Журналісти-розслідувачі з російського проєкту "Важливі історії" завдяки цим кадрам змогли встановити особу одного з убивць.

Реклама

На відео видно російські десантники, що стоять на вулиці. Журналісти вважають, що з великою ймовірністю один із них – це 37-річний Чингіз Атантаєв (на фото праворуч). У розслідуванні йдеться, що особистість окупанта встановили через послугу розпізнавання облич та зібрані журналістами деталі його біографії.

Що відомо про окупанта

Атантаєв уродженець Магадана, проте вже багато років живе у Пскові. Саме там дислоковані 104 та 234 десантно-штурмові полиці (в/ч 32515 та в/ч 74268 відповідно), які, за повідомленням The New York Times, займалися зачисткою Бучі.

Реклама

У соцмережах Атантаєв підписано на групи, пов'язані з армією, зброєю та бойовими єдиноборствами. Також відомо, що у 2017 році, домагаючись покращення житлових умов, він подавав до псковського суду позов до Міноборони "про визнання неповнолітньої доньки його дружини членом сім'ї військовослужбовця".

Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку у ВКонтакті 12 квітня.

Дружина Атанаєва Тетяна Чеснак відмовилася відповідати на будь-які питання про чоловіка, але заявила, що статтю в The New York Times вважає "однозначно фейком". Її аргумент — що на фото солдати поголені, жінка вважає, що на війні вони б так не ходили.

Реклама

Читайте також: