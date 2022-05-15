Дружини мобілізованих у "ЛНР" збунтувалися проти російських командирів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У так званій "ЛНР" на тимчасово окупованому Донбасі вийшли на протест дружини мобілізованих в російську армію. Жінки обурені тим, що їхні чоловіки залишилися без прикриття. Відео опублікував журналіст Денис Казанський. Події відбуваються в Ровеньках.

У ролику дружини повідомляють, що російські солдати під Харковом відступили, залишивши бійців з так званої "ЛНР" без прикриття. Вони вважають, що командуванню Росії не відомо про ситуацію, тому хочуть донести цю інформацію та вимагають зустрічі з ватажком "республіки" Леонідом Пасічником.

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На кадрах записано розмову жінок з одним із "чиновників ЛНР", але той каже, що з Пасічником зв'язатися не можна. Він радить їм подавати письмові звернення.

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