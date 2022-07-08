Жданов розвінчав міф про "нескінченні" резерви РФ

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Військові резерви Російської Федерації виснажені. Те, що має дуже багато озброєння і людей, готових воювати, — це міф. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі .

"Росія не може скористатися всіма своїми 140 млн населення. У них оперативний резерв — 2 млн осіб. Це ті, кого не треба вчити, а достатньо переодягнути і поставити в дію. Вони його вже весь перелопатили. І всі, хто погодився їхати в Україну , вже тут. Вони або у складі приватних компаній, або контрактники. Далі залишається ще 17 млн мобілізаційного резерву. Щодо озброєння вони зіткнулися з проблемою навіть наявності автоматів. А техніка, яка на зберіганні, не дожила до наступної війни. Там металобрухт, який вимагає капітального ремонту. Для цього потрібна виробнича база", – розповів він, зазначивши, що з ремонтною базою у Росії є великі проблеми.

За словами експерта, Україні потрібно лише дочекатися постачання західної зброї та навчених роботі з нею наших військових.

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"Тому ось така ситуація склалася. Потрібно перечекати, протриматися, перетерпіти до приходу озброєння та особового складу, навченого на цьому новому західному озброєнні", – сказав він.

Окупантам нема чим воювати

Раніше Жданов розповів, що незабаром російські війська в Україні відчують гостру нестачу боєприпасів. Причина в тому, що ЗСУ за допомогою західних озброєнь планомірно знищує їхні склади.

Також Жданов заявив, що Російська Федерація навіть тими військами, які має на Луганському та Донецькому напрямках, не може розпочати повноцінний наступ з такою силою, як це було у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

На Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Зокрема, там підірвали російський склад боєприпасів. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.