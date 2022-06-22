Жданов викрив фейк CNN про три провальні сценарії на фронті України

Жданов вірить у ЗСУ / Колаж "Сьогодні"

У західній пресі зараз обговорюються кілька сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті у східній частині України. Всі вони песимістичні, які не дають Києву шансів на укладання миру на наших умовах. Проте експерти вважають, що сценарії надумані і є частиною кампанії Росії з лобізму своїх інтересів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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Думка експерта

Найкращий сценарій, за версією західних ЗМІ, – продовження запеклих артилерійських та ракетних обстрілів позицій ЗСУ російськими військами, які призведуть до того, що доведеться позначити певну і дуже гарячу лінію припинення вогню. Найгірший варіант – просування російських військ на багатьох інших напрямках та спроба нового штурму Києва. Жодних надій на контрнаступ, про який так багато говорять – мовляв, це все ілюзії.

"Йдеться про статтю, яка була опублікована в CNN. Там три сценарії. Усі три – песимістичні. Ось на такі речі я б не радив взагалі звертати увагу. Тому що, судячи з того, які сценарії там викладені, там немає оптимістичного сценарію для України. І судячи з того, що всі три сценарії прямо суперечать політиці Білого дому, то я однозначно можу зробити висновок, що це замовна стаття і замовив її хто з тих, хто лобіює російські інтереси в США. Тому там і власне вибір лише з найгірших сценаріїв. Це – лобізм чистої води", – вважає Жданов.

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