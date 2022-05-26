Жданов розповів, наскільки реальний другий наступ РФ на Київ

Олег Жданов оцінив можливість нового наступу армії РФ на Київ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю є низькою.

Таку думку висловив Сьогодні військовий експерт Олег Жданов, коментуючи військову активність окупантів на кордоні з Чернігівською областю.

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"Ймовірність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон зараз тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

На думку експерта, Росія лише вдає, що стягує війська до Чернігова, тим самим проводить черговий оманний маневр.

"Бойові дії на Донбасі показують, що Росії необхідно розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань. Противник намагається відвернути увагу ЗСУ та змусити українську армію перекинути частину своїх сил для зміцнення Чернігова, Сум та Києва і через те послабити її позиції на сході", – пояснив Жданов.

Війська РФ обстріляли Чернігівську та Сумську області

За даними Генштабу ЗСУ, ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Сіверському напрямку ворог прикриває ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, вживає заходів, щоб не допустити перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. У прикордонних районах цих областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня.

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На Волинському та Поліському напрямах частини Збройних сил Республіки Білорусь проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних та авіаційних ударів із території цієї країни.

Подробиці читайте у статті Богдана Приходька Другий наступ на Київ? Росія стягує війська до Чернігова, а Білорусь готує солдатські жетони на сайті "Сьогодні".