Жданов рассказал, насколько реально второе наступление РФ на Киев

Олег Жданов оценил возможность нового наступления армии РФ на Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не смогут захватить Киев, а сама вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

Такое мнение высказал Сегодня военный эксперт Олег Жданов, комментируя военную активность оккупантов на границе с Черниговской областью.

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"Вероятность новой атаки на Киев практически равно нулю. У России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница сейчас хорошо укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По мнению эксперта, Россия лишь делает вид, что стягивает войска к Чернигову, тем самым она проводит очередной отвлекающий маневр.

"Боевые действия на Донбассе показывают, что России необходимо растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние. Противник пытается отвлечь внимание ВСУ и заставить украинскую армию перебросить часть своих сил для укрепления Чернигова, Сум и Киева, тем самым ослабить ее позиции на востоке", – объяснил Жданов.

Войска РФ обстреляли Черниговскую и Сумскую области

По данным Генштаба ВСУ, враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Северском направлении враг прикрывает участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, принимает меры, чтобы не допустить переброску наших войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах этих областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня.

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На Волынском и Полесском направлениях части Вооруженных сил Республики Беларусь проводят командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

Подробности читайте в статье Богдана Приходько Второе наступление на Киев? Россия стягивает войска к Чернигову, а Беларусь готовит солдатские жетоны на сайте "Сегодня".