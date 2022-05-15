Жданов озвучив проблему оккупантів, про яку ще не знають у Кремлі

Олег Жданов розповів про проблеми армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти формують нові батальйонно-тактичні групи для поповнення втрат в Україні. Але незабаром у Кремлі зрозуміють, що не здатні більше поповнювати запаси техніки.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Коментуючи дані розвідки щодо того, що Росія вичерпала резерви боєздатних БТГ, експерт зазначив:

"Прихована мобілізація йде повним ходом, і вони намагаються наростити резерви і створити. Проблема Російської Федерації сьогодні – у створенні резервів. Зараз вони вперлися в проблеми техніки. Якщо з людьми у них ще більш-менш ситуація вирівнюється, то проблема зі зняттям зі зберігання техніки постає все гостріше та гостріше. Для них настане момент розуміння, що промисловість запустити для того, щоб відновити цю техніку, неможливо".

Жданов озвучив прогноз щодо закінчення активних бойових дій. Він навів інформацію західної розвідспільноти, "яка говорить, що на початку літа ми можемо перейти в наступ, а гаряча фаза війни може бути завершена в середині осені".

Реклама

"5-6 місяців активних бойових дій – це цілком можливо", – вважає він.

Озвучені втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ озвучили загальні бойові втрати армії РФ з 24.02 до 15.05: