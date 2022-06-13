Жданов пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

Олег Жданов пояснив, чому Україна досі не дочекалася далекобійної артилерії від деяких країн Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі країни Заходу не поспішають постачати Києву далекобійну артилерію та системи реактивного залпового вогню, оскільки бояться перемоги України у війні.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чому Захід зволікає з постачанням Україні зброї, Жданов відповів:

"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, в якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А ось Україна, що перемогла, повністю змінює дуже багато факторів – починаючи від системи безпеки на європейському континенті, закінчуючи структурою економічних та фінансових відносин у самому Євросоюзі".

За його словами, анонсований візит трійки лідерів Франції, Німеччини та Італії до України "буде для нас дуже серйозним випробуванням".

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"Швидше за все, вони тиснутимуть на нашого президента з метою змусити нас сісти за стіл переговорів. Італія взагалі є автором компромісного плану примирення між Україною та Росією за рахунок територіальних поступок з боку України. Це в жодному разі не влаштовує нас як постраждалу країну та наших партнерів, які вважають, що ми маємо відновити свій суверенітет та територіальну цілісність, яких, на щастя, набагато більше", – заявив експерт.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та "позначити всю підтримку трьох найбільших європейських країн".

Візит лідерів відбудеться напередодні засідання Євроради 23-24 червня, де Україні можуть надати статус держави-кандидата до Європейського Союзу, а також саміту НАТО в Мадриді 28-30 червня.

Німеччина за два місяці не надала Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

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У середині травня Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує відчувати потребу в цих боєприпасах, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

Галузеві експортні заявки на продаж Києву 100 танків Marder та 88 танків Leopard 1 перебувають у Раді федеральної безпеки вже п'ять тижнів.

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 танків "Гепард", але перші 15 "Гепардів" будуть доставлені не раніше кінця липня.