Жданов объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Украине

Олег Жданов объяснил, почему Украина до сих пор не дождалась дальнобойной артиллерии от некоторых стран Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня, поскольку боятся победы Украины в войне.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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На вопрос, почему Запад медлит с поставками Украине оружия, Жданов ответил:

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе".

По его словам, анонсированный визит тройки лидеров Франции, Германии и Италии в Украину "будет для нас очень серьезным испытанием".

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"Скорее всего, они будут давить на нашего президента с целью заставить нас сесть за стол переговоров. Италия вообще является автором компромиссного плана примирения между Украиной и Россией за счет территориальных уступок со стороны Украины. Это ни в коем случае не устраивает нас как пострадавшую страну и наших партнеров, считающих, что мы должны восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, которых, к счастью, намного больше", – заявил эксперт.

Напомним, президент Франции Еммануель Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и "обозначить всю поддержку трех крупнейших европейских стран".

Визит лидеров состоится накануне заседания Евросовета 23-24 июня, где Украине могут предоставить статус государства-кандидата в Европейский Союз, а также саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня.

Германия за два месяца не поставила Украине почти никакого оружия

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства.

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В середине мая Германия направила 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия. Другая немецкая поставка прибыла в Украину в середине апреля. Там были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

Последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в Совете федеральной безопасности уже пять недель.

В конце апреля правительство Германии объявило о поставках 30 танков "Гепард", но первые 15 "Гепардов" будут доставлены не раньше конца июля.