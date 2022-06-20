Жданов назвав три варіанти звільнення Херсона

Військовий експерт Олег Жданов (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

ЗСУ наближаються все ближче до Херсона, але щоб звільнити місто, потрібно переправитися річкою Дніпро. Військовий експерт Олег Жданов розповів, як це можна зробити. За його словами, існує три відомі способи.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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І так, відомі варіанти:

Переправа через Антонівський міст, що знаходиться вище за течією від міста. Але є ризик, що російські окупанти його підірвуть.

Понтонна переправа. Проблематика полягає в тому, що ширина Дніпра — 1,7 км, плюс існує сильна течія, тому військові не будуть її споруджувати. А ось плавзасоби — це вже інша справа, і вони знайдуться в українській армії.

Цілком можливо, що Генштаб ухвалить рішення вклинюватися і прориватися до Нової Каховки. Там знаходиться Каховська ГЕС. Окупанти не пошкоджуватимуть її, бо вона тримає рівень води у Дніпрі та забезпечує роботу Північно-Кримського каналу. Цей варіант найімовірніший.

Експерт зазначає, що по греблі можна спокійно перейти через Дніпро у Новій Каховці та розвивати наступ від Мелітополя у напрямку Херсона. І заходити з двох боків.

Раніше ми повідомляли, що аналітик зі США розповів про наступ ЗСУ на Херсонщині.

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Також нагадаємо, Росія може спробувати підставити захисників України у битві за Херсон.