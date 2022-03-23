Зеленський закликав Японію зупинити цунамі російського вторгнення

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку та закликав посилити тиск на РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Японія має посилити тиск на Росію, щоб припинити війну в Україні, також необхідно запровадити ембарго для країни-агресора. Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського до парламенту їхньої країни в Telegram-каналі ОП.

"Закликаю об'єднувати зусилля країн Азії – ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію. Щоб Росія шукала мир. І зупинила цунамі своє жорстоке вторгнення до нашої держави, України", – сказав президент.

За словами Зеленського, потрібно ембарго для торгівлі з Росією, виводити компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію.

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Також глава держави закликав Японію ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, нашим воїнам, які зупиняють російські війська.

"Треба вже зараз починати думати про відбудову України. Про повернення життя у зруйновані Росією міста та спустошені нею території", – сказав він.

Зеленського підтримує весь світ

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