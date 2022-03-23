Зеленский призвал Японию остановить цунами российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Японию за поддержку и призвал усилить давление на РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Япония должна усилить давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине, также необходимо ввести эмбарго для страны-агрессора. Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского к парламенту их страны в Telegram-канале ОП.

"Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мир. И остановила цунами свое жестокое вторжение в наше государство, в Украину", – сказал президент.

По словам Зеленского, нужно эмбарго для торговли с Россией, выводить компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на российскую армию.

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Также глава государства призвал Японию еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, нашим воинам, останавливающим российские войска.

"Надо уже сейчас начинать думать об отстройке Украины. О возвращении жизни в разрушенные Россией города и опустошенные ею территории", – сказал он.

Зеленского поддерживает весь мир

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