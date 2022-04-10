Зеленський про Маріуполь: Це серце цієї війни. Воно б'ється

Зеленський про ситуацію в Маріуполі / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленськийрозповів, що Маріуполь залишається однією з важливих позицій. Якщо перестати там боротися, всі інші позиції країни стануть слабшими.
Про це він повідомив в інтерв'ю APNews.
"Маріуполь – серце цієї війни сьогодні. Воно б'ється. Ми воюємо. Ми міцні. Якщо воно перестане боротися, то у нас будуть слабші позиції. Вони ті люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави і наші позиції будуть міцнішими в ООС", – каже Володимир Зеленський.
Глава держави стверджує, що від позицій у Маріуполі також залежать переговори з Росією.
"Якщо позиції будуть міцнішими, то й стіл переговорів буде для нас більш наближеним. У нас будуть переваги в діалозі з РФ. Якщо у нас ситуація буде слабкою за всіма цими напрямками, то ми можемо і не дочекатися зустрічі. Росія робитиме всі ті кроки, які можуть призвести до повернення навіть у ті міста, які ми зараз деблокували. Вони можуть піти на це і там уже наша ситуація у переговорах буде слабшою і навіть нецікавою для російської сторони", – додав Володимир Зеленський.
Обстановка у Маріуполі
- У взятому в облогу окупантами Маріуполі тривають запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів. Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше п'ять тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Окупанти хочуть захопити Маріуполь та прорвати оборону на Донбас – Генштаб ЗСУ.
- Надають притулок та їжу: як допомагають евакуйованим у Запоріжжі маріупольцям.
- У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замести сліди.
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