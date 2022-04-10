Зеленский о Мариуполе: Это сердце этой войны. Оно бьется

Зеленский о ситуации в Мариуполе / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.

Об этом он сообщил в интервью для APNews.

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"Мариуполь – сердце этой войны сегодня. Оно бьется. Мы воюем. Мы крепкие. Если оно перестанет сражаться, то у нас будут более слабые позиции. Они те люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и наши позиции будут крепче в ООС", - говорит Владимир Зеленский.

Глава страны утверждает, что от позиций в Мариуполе также зависят переговоры с Россией.

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"Если позиции будут крепче, то и стол переговоров будет для нас более приближенным. У нас будут преимущества в диалоге с РФ. Если у нас ситуация будет слабая по всем этим направлениям, то мы можем и не дождаться встречи. Россия будет делать все те шаги, которые могут привести к возвращению даже в те города, которые мы сейчас деблокировали. Они могут пойти на это и там уже наша ситуация в переговорах будет слабее и даже неинтересна для российской стороны", - добавил Владимир Зеленский.

Обстановка в Мариуполе

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