Застрелили в інвалідному візку. Під Сєверодонецьком росіяни вбили волонтера Олександра Кононова

Волонтер Олександр Кононов ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Борівське під Сєверодонецьком Луганської області окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.

Про це написав у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Росіяни вбили відомого волонтера з інвалідністю, підприємця Олександра Кононова, якого свого часу було звільнено з полону "ЛНР".

Як повідомляють у соцмережах його друзі та журналісти, які спілкувалися з Олександром, чоловіка застрелили у його домі на Луганщині просто в інвалідному візку.

"Сьогодні зайшли в будинок нашого волонтера. Це людина з інвалідністю, він займав дуже активну проукраїнську позицію. Його просто розстріляли в інвалідному візку", – додав Гайдай.

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Ким був Олександр Кононов?

Він працював на лісопильні. Там Олександр втратив одну руку і одну ногу. З 2014-го активно допомагав українським воїнам, які захищали Україну на Донбасі, збирав та відвозив на позиції допомогу для ЗСУ.

За свою проукраїнську позицію волонтер навіть потрапив у полон до терористів "ЛНР". Там він провів 100 днів. Після повернення додому чоловік продовжував волонтерську діяльність.

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