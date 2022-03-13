Застрелили в інвалідному візку. Під Сєверодонецьком росіяни вбили волонтера Олександра Кононова

Волонтер Олександр Кононов ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції / Фото: Колаж: Сьогодні
У селищі Борівське під Сєверодонецьком Луганської області окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.
Про це написав у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни вбили відомого волонтера з інвалідністю, підприємця Олександра Кононова, якого свого часу було звільнено з полону "ЛНР".
Як повідомляють у соцмережах його друзі та журналісти, які спілкувалися з Олександром, чоловіка застрелили у його домі на Луганщині просто в інвалідному візку.
"Сьогодні зайшли в будинок нашого волонтера. Це людина з інвалідністю, він займав дуже активну проукраїнську позицію. Його просто розстріляли в інвалідному візку", – додав Гайдай.
Ким був Олександр Кононов?
Він працював на лісопильні. Там Олександр втратив одну руку і одну ногу. З 2014-го активно допомагав українським воїнам, які захищали Україну на Донбасі, збирав та відвозив на позиції допомогу для ЗСУ.
За свою проукраїнську позицію волонтер навіть потрапив у полон до терористів "ЛНР". Там він провів 100 днів. Після повернення додому чоловік продовжував волонтерську діяльність.
Війна в Україні 13 березня
- В Україні 13 березня діятиме кілька гуманітарних коридорів – подробиці розповіла віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Також евакуацію українців продовжує "Укрзалізниця".
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області, вказують дані британської розвідки.
- У Запорізькій області російські війська викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Це вже друге викрадення мера в Запорізькій області. 11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова через те, що він відмовився від співпраці з ворогом.
- Сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. Він лежить за 25 км від кордону з Польщею.
- Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника на Херсонщині, повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
- Під Сумами застрягло 500 одиниць техніки окупантів. У російських військових немає можливості дозаправитися.