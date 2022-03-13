Застрелили в инвалидной коляске. Под Северодонецком россияне убили волонтера Александра Кононова

Волонтер Александр Кононов никогда не скрывал свою проукраинскую позицию / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Боровское под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова.

Об этом написал в Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россияне убили известного волонтера с инвалидностью, предпринимателя Александра Кононова, который в свое время был освобожден из плена "ЛНР".

Как сообщают в соцсетях его друзья и журналисты, которые общались с Александром, мужчину застрелили в его доме в Луганской области прямо в инвалидной коляске.

"Сегодня вошли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске", - добавил Гайдай.

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Кем был Александр Кононов?

Он работал на лесопилке. Там Александр потерял одну руку и одну ногу. С 2014-го активно помогал украинским воинам, защищавшим Украину на Донбассе, собирал и отвозил на позиции помощь для ВСУ.

За свою проукраинскую позицию волонтер попал в плен к террористам "ЛНР". Там он провел 100 дней. После возвращения домой мужчина продолжал волонтерскую деятельность.

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