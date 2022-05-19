Заслуга ЗСУ: ще один російський винищувач більше ніколи не підніметься в повітря

Українські військові ліквідували черговий російський винищувач-бомбардувальник. На цей раз — Су-34.

Про це повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко.

Через підрив українськими партизанами бронепоїзда російських окупантів, у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

"Була низка подій. Зокрема — підрив бронепоїзда з технікою, боєприпасами. На якийсь момент обмежили постачання боєприпасів, що ускладнить їм роботу. Другий нюанс — була низка вибухів, окупанти почали перестрілюватися між собою, є втрати. Але це пов'язано з тим, що приїхав черговий гастролер із Москви. Протистояння триватиме. Про мобілізацію: людей зупиняють на блокпостах. Пропонують службу. Примусово ще не було випадків, але дані переписують. Чоловіки бояться, намагаються виїхати. У тому числі, і через Крим", — розповів мер Мелітополя Іван Федоров.