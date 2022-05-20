Захисники України перемогли окупантів у ракетній "дуелі" (відео)

ЗСУ знищили ворожих протитанкістів разом з боєкомплекто / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські оператори протитанкового ракетного комплексу ракетою знищили ворожих "птуристів".
Відео оприлюднило у Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"У дуелі "птуристів" перемогли оператори ССО України. На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", – йдеться в повідомленні.
Озвучені загальні втрати окупантів у війні
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1263 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 3090 (+27) од.;
- артилерійських систем – 596 (+1) од.;
- РСЗВ – 200 (+1) од.;
- засобів ППО – 93 (+0) од.;
- літаків – 204 (+1) од.;
- вертольотів – 168 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5);
- крилатих ракет – 103 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0) од.