Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Захисники України перемогли окупантів у ракетній "дуелі" (відео)

Павло Заяць
20 травня, 11:52
Українські оператори ПТУР атакували першими і влучно вразили ворожу позицію

ЗСУ знищили ворожих протитанкістів разом з боєкомплекто / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські оператори протитанкового ракетного комплексу ракетою знищили ворожих "птуристів".

Відео оприлюднило у Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Реклама

"У дуелі "птуристів" перемогли оператори ССО України. На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як росіяни підвезли боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вразили позицію ворожих протитанкістів, знищивши їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", – йдеться в повідомленні.

Озвучені загальні втрати окупантів у війні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1263 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 3090 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 596 (+1) од.;
  • РСЗВ – 200 (+1) од.;
  • засобів ППО – 93 (+0) од.;
  • літаків – 204 (+1) од.;
  • вертольотів – 168 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5);
  • крилатих ракет – 103 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0) од.