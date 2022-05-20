Защитники Украины победили оккупантов в ракетной "дуэли" (видео)

ВСУ уничтожили вражеских противотанкистов вместе с боекомплектом / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские операторы противотанкового ракетного комплекса ракетой уничтожили вражеских "птуристов".
Видео обнародовало в Facebook командование сил специальных операций ВСУ.
"В дуэли "птуристов" победили операторы ССО Украины. На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела метко поразили вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом", – говорится в сообщении.
Озвучены общие потери оккупантов в войне
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 20.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1263 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 596 (+1) ед;
- РСЗО – 200 (+1) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 204 (+1) ед;
- вертолетов – 168 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5);
- крылатых ракет – 103 (+0) ед.;
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.
- специальной техники – 43 (+0) ед.