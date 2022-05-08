Захисники "Азовсталі" не підтвердили евакуацію всіх цивільних із території заводу

Полк "Азов" не підтвердив евакуацію цивільних з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було кілька тисяч мирних мешканців. Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що усіх цивільних уже евакуювали . На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.

Про це заявили захисники Маріуполя під час прес-конференції .

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Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав "Калина" Паламар констатував, що на "Азовсталі" можуть залишатись цивільні.

"Чи всіх цивільних евакуювали? Ми не можемо стверджувати, бо жодна міжнародна організація, жодний український політик не приїхав до "Азовсталі". Немає техніки, щоб розібрати всі завали", – сказав він.

За словами захисників Маріуполя, на території "Азовсталі" було кілька тисяч мирних жителів.

Загинули щонайменше 25 тисяч людей

Як повідомили бійці "Азова", окупанти вбили у Маріуполі понад 25 тисяч людей, більшість із них – мирні жителі.

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"На території заводу є безліч загиблих цивільних та військових", – додав "Калина".

Він зазначив, що окупанти не припиняють штурму заводу.

"Досі ведуться інтенсивні обстріли заводу "Азовсталь". Понад 25 вильотів було за цю ніч. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, піхота пробує штурмувати, ведуть роботу снайпери", – сказав він.

Ворог зазнає великих втрат у Маріуполі

Захисники міста підрахували, що знищили майже 2500 російських військових. Ще близько 5 тисяч ворогів – поранено. Такі цифри назвав офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

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