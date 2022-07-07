Боронив Україну з 2014 року: історія загиблого Героя Дмитра Васильєва

Підполковник Дмитро Васильєв був удостоєний багатьох нагород / Фото: Колаж: Сьогодні

Підполковник-ракетник Дмитро Васильєв загинув, захищаючи свою землю від російського вторгнення. Васильєв був командиром другого дивізіону 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара". Загинув у Запорізькій області, посмертно нагороджений званням Героя України.

Дмитру Васильєву було 44 роки. Він народився у Первомайську Миколаївської області. Навчався на артилериста-ракетника, після випуску за розподілом потрапив до 19-ї ракетної бригади у Хмельницький. Військовий спершу хотів перевестися ближче до рідного дому, але зрештою залишився у місті, повідомляє Vsim.ua.

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Васильєв ще у 2014 році одним із перших офіцерів-ракетників просився в район АТО, де тоді було найгарячіше. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ, а саме від 24 лютого, він зі своїм підрозділом здійснив марш у визначений район і вже за кілька годин приступив до виконання бойових завдань, пише АрміяInform.

Загинув підполковник у Запорізькій області. Разом з побратимами він потрапив під обстріл 18 березня і отримав важкі поранення, наступного дня помер.

У Первомайську в Дмитра Васильєва залишилися батьки, у Хмельницькому – дружина та двоє дітей.

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Дмитра Васильєва неодноразово нагороджували орденами та медалями. Ще за життя отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня, а вже посмертно – II ступеня.

13 квітня він отримав звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) – "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Іменем Васильєва названо одну з вулиць у Хмельницькому.

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У боях під Сєвєродонецьком загинув герой Михайло Завірюхін

У боях під Сєвєродонецьком загинув Михайло Завірюхін. Він мешканець Броварської громади Київської області. Його батько Ігор Завірюхін у січні 2015 року віддав своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави у зоні АТО. Іменем героя-розвідника названо вулицю у Броварах. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Гідний син свого батька, продовжувач військових традицій – Михайло з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України пішов до лав ЗСУ – захищати свою землю, свою державу, свою сім'ю", – зазначив міський голова.

15 червня під час артилерійського обстрілу Михайло отримав смертельне поранення. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – маленький син.

"Щирі співчуття родині героя… Вічна та світла пам'ять Михайлу Завірюхіну… Герої не вимирають! Вони назавжди поряд з нами…" – наголосив Сапожко.

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