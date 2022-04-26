Запустити Нептун? Генерал Ягун оцінив долю Кримського мосту

Ягун розповів, що потрібно для удару по Кримському мосту. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 роках, директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун оцінив можливість руйнування ворогом наших мостів через Дніпро. На його думку, це цілком можливо.

Про це генерал розповів в інтерв'ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі Україна 24.

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"Але ми це розуміємо, так само, як вони розуміють захист свого Кримського мосту. Тому в нас посилені засоби охорони і оборони наших мостових переходів саме через великі артерії, і я сподіваюся, що наші Збройні сили спрацюють адекватно у цій ситуації", – сказав він.

Генерал також пояснив, що заважає нам вдарити по Кримському мосту, аби створити серйозні проблеми для росіян. Тут грає багато факторів. Наш удар має бути адекватним: "Поставити ескадрилью наших літаків і там її покласти? Там дуже потужна система ППО. Чи запустити якісь ракети по ньому? Так треба розрахувати цю відстань. Або використати наш єдиний комплекс "Нептун? Тоді ми можемо отримати відповідь і не встигнути його заховати. Тобто варто рахувати, чи нам варто цей міст знищувати, чи нам треба його якось інакше використати. Це досить вартісна й досить складна процедура".

На думку Ягуна, попри всі складнощі, можливість удару по Кримському мосту все одно варто не випускати з уваги. Бо крейсер "Москва" теж довго ходив біля наших берегів, але все ж був "спійманим". Тому генерал радить росіянам бути обачними й тут.

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