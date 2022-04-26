Запустить Нептун? Генерал Ягун оценил судьбу Крымского моста

Ягун рассказал, что нужно для удара по Крымскому мосту. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах, директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун оценил возможность разрушения врагом наших мостов через Днепр. По его мнению, это вполне вероятно.

Об этом генерал рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале Украина 24.

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"Но мы это понимаем так же, как они понимают защиту своего Крымского моста. Поэтому у нас усилены средства охраны и обороны наших мостовых переходов через большие артерии, и я надеюсь, что наши Вооруженные силы сработают адекватно в этой ситуации", – сказал он.

Генерал также объяснил, что мешает нам ударить по Крымскому мосту, чтобы создать серьезные проблемы для россиян. Здесь играет множество факторов. Наш удар должен быть адекватным: "Поставить эскадрилью наших самолетов и там ее положить? Там очень мощная система ПВО. Запустить ли какие-нибудь ракеты по нему? Так нужно рассчитать это расстояние. Или использовать наш единственный комплекс Нептун? Тогда мы можем получить ответ и не успеть спрятать его. То есть стоит считать, стоит ли этот мост уничтожать или нам нужно его как-то иначе использовать. Это довольно дорогостоящая и довольно сложная процедура".

По мнению Ягуна, несмотря на все сложности, возможность удара по Крымскому мосту все равно стоит не упускать из виду. Потому что крейсер "Москва" тоже долго ходил у наших берегов, но все же был "пойман". Поэтому генерал советует россиянам быть осмотрительными и здесь.

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