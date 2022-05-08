Займаються рекетом, п'ють і ріжуть одне одного – перехоплення розмови окупантів з Херсонської області

СБУ зафіксувала телефонну розмову військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники займаються рекетому Херсонській області. А у "вільний від роботи час" – сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та "поножовщину".

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

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"Наш блокпост нормально, а сусіди начудили... Почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд", – розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".

Він додає, що окупанти масово п'ють і від цього розпочали "самоліквідацію" власної армії:

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"Понажиралися… "Дах" у всіх уже їде потихеньку… На одному блокпосту перестріляли один одного, бл*дь, на другому – порізали один одного…"

На запитання про повернення додому загарбник відповідає, що буде до 9 травня. Але не у 2022, а у 2023 році.

"Напевно, він забув уточнити, що, найімовірніше, повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків "найсинішої" армії світу – після чергової пляшки горілки…" – йдеться у повідомленні СБУ.

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СБУ затримала депутата-колаборанта та мережу агентів РФ

Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта. Також ліквідовано агентурну мережу окупантів на півдні та сході. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Так, у Херсонській області у держзраді викрили депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.

У Харківській області контррозвідники СБУ викрили спільницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень та житлових кварталів.

У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє мешканців Сєвєродонецька. Ще одна спільниця загарбників викрита поблизу Попасної.

На Донеччині СБУ затримала коригувачку ворожого бомбардування одного з краматорських заводів.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використав для проведення інформаційних диверсій.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них п'ять комерційних структур, які займалися постачанням природного газу та електроенергії.

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