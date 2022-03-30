"Заміновані навіть трупи" – Денисенко заявив, що повертатися у звільнений Ірпінь ще зарано

Місцевих жителів просять не повертатися до Ірпіня / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Ірпеня (Київська область) наголосило, що повертатися до міста поки що небезпечно для життя. Там знаходять багато мін, розтяжок, які залишили окупанти.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає телеканал "Рада" в Телеграм.

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"Заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до своєї оселі і подивитися, що там – зачекайте трохи", – сказав Денисенко.

Він наголосив, що коли можна буде повернутися до міста, про це оголосять офіційно.

В Ірпені почнуть шукати зниклих та евакуювати поранених

Мер Ірпіня Володимир Карпюк заявив, що з 30 березня у місті почнуть шукати зниклих внаслідок війни та розчищати місто від завалів. Крім того, евакуюватимуть поранених і ховатимуть померлих.

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"Всі заявки по Ірпеню прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Водночас дуже прошу самостійно не їхати для цього до Ірпіня! У місті ще небезпечно!", – повідомив Карпюк.

Також ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни.

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