"Заминированы даже трупы" – Денисенко заявил, что возвращаться в освобожденный Ирпень еще рано

Местных жителей просят не возвращаться в Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает телеканал "Рада" в Тelegram.

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"Заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом и посмотреть, что там – подождите немного", – сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что когда можно будет вернуться в город, об этом объявят официально.

В Ирпене начнут искать пропавших и эвакуировать раненых

Мэр Ирпеня Владимир Карпюк заявил, что с 30 марта в городе начнут искать пропавших в результате войны и расчищать город от завалов. Кроме того, будут эвакуировать раненых и хоронить умерших.

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"Все заявки по Ирпеню прошу оставлять по единственному номеру 0800750525. В то же время очень прошу самостоятельно не ехать для этого в Ирпень! В городе еще опасно!", — сообщил Карпюк.

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