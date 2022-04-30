Загартований Афганістаном та Донбасом: історія полковника медслужби, Героя України

Керівник військового шпиталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко / Фото: Колаж: Сьогодні

Полковник медичної служби Збройних сил України, український військовий медик, начальник Чернігівського військового шпиталю Олександр Слесаренко під час російського вторгнення в Україну змінив свій білий халат на бронежилет і надавав допомогу безпосередньо у місцях бойових дій. За це він був удостоєний нагороди.

Сайт "Сегодня" зібрав усе, що відомо про Слєсаренка

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Участь у війні в Афганістані

Під час війни в Афганістані нарівні з іншими військовослужбовцями він воював у складі 80-ї окремої розвідроти 103 повітряно-десантної дивізії. Кожен прожитий там день дорівнював року. На його рахунку сотні врятованих життів офіцерів та солдатів

Бойовий досвід на Донбасі

У 2014 році з початком бойових дій на Донбасі він працював у Чернігівському військовому шпиталі , робота медустанови була перебудована під військові потреби Спочатку палати наповнювалися мобілізованими бійцями з полігонів, а потім до Чернігова почали доставляти перших поранених героїв-захисників.

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"Ці дні дуже добре пам'ятаю. Початок агресії "братської держави"… Перша та друга хвилі часткової мобілізації в Україні… Мобілізованих з навчальних центрів приймали з різними захворюваннями. Після цього з вогнепальними та множинними осколковими пораненнями надходили військові з Донбасу. Ми рятували життя , що воювали під Вуглегірськом і виходили з Дебальцевого. Хлопці пройшли найжорстокіші бої під Металістом, Щастям, Станицею Луганською", – розповів він.

Порятунок життів у нинішній війні

З початку війни в Україні Слєсаренко регулярно виїжджав у район бойових дій для безпосередньої участі у наданні медичної допомоги пораненим.

Досвід медика в Афганістані та на Донбасі допомагає йому в нинішніх умовах рятувати життя українців.

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За його словами, поки в Україні продовжуватиметься війна, медики триматимуть оборону своєю зброєю – медичними інструментами.

Завдяки професіоналізму медика у Чернігові медичну допомогу отримали понад 450 військовослужбовців, зараз він також продовжує рятувати життя.

11 квітня 2022 року Указом Президента України Олександру Слєсаренку присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

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