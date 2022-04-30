Закаленный Афганистаном и Донбассом: история полковника медслужбы, Героя Украины

Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко / Фото: Коллаж: Сегодня
Полковник медицинской службы Вооруженных сил Украины, украинский военный медик, начальник Черниговского военного госпиталя, Александр Слесаренко в ходе российского вторжения в Украину сменил свой белый халат на бронежилет и оказывал помощь непосредственно в местах боевых действий. За это он был удостоен награды.
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Участие в войне в Афганистане
Во время войны в Афганистане наравне с другими военнослужащими он воевал в составе 80-й отдельной разведроты 103-й воздушно-десантной дивизии. Каждый прожитый там день был равен году. На его счету сотни спасенных жизней офицеров и солдат
Боевой опыт на Донбассе
В 2014 году с началом боевых действий на Донбассе он работал в Черниговском военном госпитале, работа медучреждения была перестроена под военные нужды. Сначала палаты наполнялись мобилизованными бойцами из полигонов, а затем в Чернигов начали доставлять первых раненых героев-защитников.
"Эти дни очень хорошо помню. Начало агрессии "братского государства" … Первая и вторая волны частичной мобилизации в Украине… Мобилизованных из учебных центров принимали с разными заболеваниями. После этого с огнестрельными и множественными осколочными ранениями поступали военные с Донбасса. Мы спасали жизнь раненым героям, воевавшим под Углегорском и выходившим из Дебальцево. Ребята прошли самые жестокие бои под Металлистом, Счастьем, Станицей Луганской", – рассказал он.
Спасение жизней в нынешней войне
С начала войны в Украине Слесаренко регулярно выезжал в район боевых действий для непосредственного участия в оказании медицинской помощи раненым.
Опыт медика в Афганистане и на Донбассе, помогает ему в нынешних условиях спасать жизни украинцев.
По его словам, пока в Украине будет продолжаться война, медики будут держать оборону своим оружием – медицинскими инструментами.
Благодаря профессионализму медика, в Чернигове медицинскую помощь получили более 450 военнослужащих, сейчас он также продолжает спасать жизни.
11 апреля 2022 года Указом Президента Украины Александру Слесаренко присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Награды
- Орден Красной Звезды (дважды);
- Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" ІІІ степени;
- Герой Украины (2022);
- Орден Даниила Галицкого (2022);
- Заслуженный врач Украины (2017).