Окупанти, які захопили ЧАЕС, могли отримати внутрішнє опромінення – Reuters

Окупанти на ЧАЕС могли отримати опромінення. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС, проникли на танках через забруднену зону біля станції "Рудий ліс" без захисту. Так, солдати підняли в повітря радіоактивний пил і могли отримати внутрішнє опромінення, оскільки дихали цим.

Про це повідомляє Reuters.

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Як стало відомо, колона окупантів проїхала покинутою дорогою повз "Рудий ліс" і багато датчиків радіаційної безпеки показали перевищення рівня радіації.

За словами одного з працівників ЧАЕС, деякі окупанти навіть не чули раніше про вибух на Чорнобильській АЕС, який стався 1986 року.

"Вони поняття не мали, на якому об'єкті вони знаходяться. Все, що ми чули від них: "Це є критично важлива інфраструктура", – розповів він.

Окупанти риють окопи у "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

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У "Рудому лісі" біля Чорнобильської АЕС російські військові риють собі окопи. Про це повідомив голова громадської ради Державне агентство України з управління зоною відчуження Олександр Сюрота.

"Добрі люди кажуть, що еба***ки нарили окопів не де завгодно, а в найстратегічнішому місці Чорнобильської зони – у "Рудому лісі". Хочеться побажати їм від щирого серця – рийте глибше, сидить довше!" , – йдеться у повідомленні.