Загарбники вкрали з Маріуполя собаку та привезли його Кадирову

Кадирову привезли краденого собаку з України. Фото: колаж "Сьогодні"

Росіяни вивозять у свою країну не лише мирних українців, а й тварин. Наприклад, командувачу чеченськими TikTok-військами Рамзану Кадирову передали пса на прізвисько Адідас. Його окупанти нібито "врятували" з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

"Врятований" з території заводу "Азовсталь" пес Адідас переданий Кадирову та отримає нове ім'я.

"Ми назвемо його Борз – вовк", – вирішив командувач чеченськими TikTok-військами.

Пса з Маріуполя вивіз російський "волонтер" Юрій із Рязані. За його словами, тварина була в катакомбах "Азовсталі". І під час "здавання" хазяйка собаки сказала, що обов'язково знайде його.

На що Кадиров єхидно заявив: "Ну, тепер неважко буде його шукати".

Реклама

Пес Адідас опинився в РФ

Реклама

Топ-5 "скарбів" російських мародерів: що окупанти накрали в Україні

Міністерство оборони України оприлюднило своєрідний топ-5 речей, які російські військові викрали в Україні.

П'яте місце у рейтингу посідає бойлер. У Мощуні один окупант навіть так і загинув з ним – обійнявшись.

Четверте місце – шкарпетки, які буряти виносили з кожного будинку в Катюжанці, що на Київщині.

На третьому місці – військове взуття, адже ходити у "лаптях" не надто зручно.

Друге місце – мармуровий унітаз, який окупанти забрали із садиби Попова, разом з пилками та шурупокрутом.

Злочинний рейтинг очолює собача будка, яку помітили на вантажівці з літерою "Z".

"Армія вбивць, ґвалтівників та мародерів відповість за кожен свій злочин!" – підсумували в Міноборони.