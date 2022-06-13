Захватчики украли из Мариуполя собаку и привезли ее Кадырову

Кадырову привезли краденную собаку из Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Россияне вывозят в свою страну не только мирных украинцев, но и животных. Так, командующему чеченскими TikTok-войсками Рамзану Кадырову передали пса по кличке Адидас. Его оккупанты якобы "спасли" с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом пишут россСМИ.

Реклама

"Спасенный" с территории завода "Азовсталь" пес Адидас передан Кадырову и получит новое имя.

"Мы назовем его Борз – волк", – решил командующий чеченскими TikTok-войсками.

Пса из Мариуполя вывез российский "волонтер" Юрий из Рязани. По его словам, животное находилось в катакомбах "Азовстали". И при "сдаче" хозяйка собаки сказала, что обязательно найдет его.

На что Кадыров с ухмылкой заявил: "Ну теперь то не трудно будет его искать".

Реклама

Пес Адидас оказался в РФ

Реклама

Топ-5 "сокровищ" российских мародеров: что оккупанты наворовали в Украине

Министерство обороны Украины обнародовало своеобразный топ-5 вещей, которые российские военные украли в Украине.

Пятое место в рейтинге занимает бойлер. В Мощуне один оккупант даже погиб с ним в обнимку.

Четвертое место - носки, которые буряты выносили из каждого дома в Катюжанке Киевской области.

На третьем месте – военная обувь, ведь ходить в "лаптях" не очень удобно.

Второе место – мраморный унитаз, который оккупанты унесли из усадьбы Попова, вместе с пилами и шуруповертом.

Преступный рейтинг возглавляет собачья будка, которую заметили на грузовике с буквой "Z".

"Армия убийц, насильников и мародеров ответит за каждое свое преступление!" – подытожили в Минобороны.