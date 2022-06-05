Навіщо Росія знову вдарила по Києву. Що відомо про ракетний обстріл

Росія знову пустила ракети по столиці України. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 5 червня Росія завдала ракетних ударів по Києву. Попередньо, ракети випустили з літаків з Каспійського моря. Одну з них було знищено. Як виявилося, 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі столиці.

"Сьогодні" докладніше розповість усе про ранковий удар по Києву.

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Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 6-ї ранку на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. До речі, попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня.

Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі. Повітряну тривогу було оголошео о 5-й ранку.

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Вибух у столиці

Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

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Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували.

"Друзі! Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – сказав він.

В "Енергоатомі" заявили, що російська крилата ракета пролетіла дуже низько над Південноукраїнською АЕС. Попередньо, ракету випустили у бік Києва.

"Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може влучити у робочий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", – підкреслили у відомстві.

Ракета над Південноукраїнською АЕС

Пізніше стало відомо, що ракети по столиці попередньо випустили з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Одну з ракет знищили наші захисники.

Одну ворожу ракету знищили

Міноборони Росії підтвердило ранковий ракетний удар по Києву. Стверджує, що "знищено поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та іншу бронетехніку, розміщену в корпусах вагоноремонтного підприємства".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні ракетні удари по Києву, назвавши їх актом тероризму.

"Поки хтось просить "не принижувати росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї", – сказав він.

Глава "Укрзалізниці" Камишін розповів, що сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

"Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно розпочали ліквідацію наслідків удару", – повідомив Камишін.

Німецьке видання Bild розмістило на першій шпальті ранкові обстріли Києва. Воно повідомляє, що це найпотужніший ракетний удар по столиці з квітня.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, Збройні сили РФ запустили 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена підрозділом протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України. Решта – влучили в об’єкти інфраструктури на півночі столиці України. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару противника немає. Пожежі, що виникли, локалізовано. Небезпеки немає.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." повідомив деталі ранкового ракетного удару по столиці України – загиблих немає, одного потерпілого госпіталізовано.

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