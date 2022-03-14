За голову Кадирова оголошено нагороду – будинок та 40 соток землі

Глава Чечні Рамзан Кадиров / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагороду за вбивство голови Чечні Рамзана Кадирова обіцяю – будинок та ділянку 40 соток під Києвом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екснардеп Євген Рибчинський.

"Якщо Кадиров справді під Києвом, то кожен боєць ЗСУ та тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу та поплічника Huila. Обіцяю за голову Кадирова – будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заіржавіє", – написав Рибчинський.

Раніше радник голови МВС України Антон Геращенко повідомляв, що Кадиров відсиджується в Іванковому. Згідно з заявою голови Чечні Рамзана Кадирова він перебуває в Україні, неподалік Києва, і вже роздає злочинні накази російським спецпризначенцям в якомусь бункері. Зокрема, вони планували викрадати українських дітей

Реклама

Що відомо