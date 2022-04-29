Юнус: Кадирова знесуть чеченці

Рамзан Кадиров (ліворуч) та Раміс Юнус (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Політолог Раміс Юнус переконаний, що главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова усунуть свої ж, як тільки особиста влада президента РФ Володимира Путіна послабшає.
Про це він розповів в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
Перспектив у нього після падіння кремлівського режиму – жодних, переконаний політолог.
"Завтра ж із Кадировим розберуться, більше, свої ж чеченці. До нього накопичилося багато питань не лише у них, а й у мешканців сусідніх регіонів. Чужі цим не займатимуться, руки не дійдуть. Чеченці, які були свого часу за Джохара Дудаєва та Аслана Масхадова, самі вирішать питання", – сказав він.
Політолог переконаний, що справи трохи інакші, ніж підносить путінська пропаганда.
"Треба знати Чечню. Я, як уродженець Кавказу, розумію, що не всі так, як це намагаються показати. Путін сам і створив страшилку, щоб лякати громадянське населення України. Мовляв, прийдуть головорізи з відмінним від російських менталітетом. Для цього чеченців відправили до України", – зазначив він.
На думку Юнуса, насправді чеченські підрозділи нічого не представляють як військова сила. Вони потрібні, щоб навіяти страх. Що стосується Кадирова, йому відведено конкретну роль, яка передбачає також участь у міжусобних розбірках у РФ.
"Історія показує, що військова поразка – це смерть режиму. Так буває завжди", – підсумував Юнус.
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