Юнус: Кадирова знесуть чеченці

Рамзан Кадиров (ліворуч) та Раміс Юнус (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Політолог Раміс Юнус переконаний, що главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова усунуть свої ж, як тільки особиста влада президента РФ Володимира Путіна послабшає.

Про це він розповів в інтерв'ю Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

Перспектив у нього після падіння кремлівського режиму – жодних, переконаний політолог.

"Завтра ж із Кадировим розберуться, більше, свої ж чеченці. До нього накопичилося багато питань не лише у них, а й у мешканців сусідніх регіонів. Чужі цим не займатимуться, руки не дійдуть. Чеченці, які були свого часу за Джохара Дудаєва та Аслана Масхадова, самі вирішать питання", – сказав він.

Політолог переконаний, що справи трохи інакші, ніж підносить путінська пропаганда.

Реклама

"Треба знати Чечню. Я, як уродженець Кавказу, розумію, що не всі так, як це намагаються показати. Путін сам і створив страшилку, щоб лякати громадянське населення України. Мовляв, прийдуть головорізи з відмінним від російських менталітетом. Для цього чеченців відправили до України", – зазначив він.

На думку Юнуса, насправді чеченські підрозділи нічого не представляють як військова сила. Вони потрібні, щоб навіяти страх. Що стосується Кадирова, йому відведено конкретну роль, яка передбачає також участь у міжусобних розбірках у РФ.

"Історія показує, що військова поразка – це смерть режиму. Так буває завжди", – підсумував Юнус.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":