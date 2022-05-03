"Ми залишилися сам на сам з окупантами": мер Приморська розповів про полон і захоплення міста військовими РФ

Олександр Кошелевич (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Наприкінці березня військові РФ викрали батька Олександра Кошелевича – мера Приморська Запорізької області. Щоб його звільнити, міський голова здався окупантам і понад добу провів у полоні.

"Ґрати" опублікували монолог Кошелевича про своє затримання, умови тримання в полоні та про те, як він утік у Запоріжжя.

Реклама

Він розповів, що на третій день війни прикордонна служба та військкомат виїхали з міста.

"Військової частини у нас не було. Ми залишилися сам на сам з окупантами, які вже зайшли на територію області. У нас не стратегічне місто, тому ми сподівалися, що нас просто минуть, нікого не зачеплять і не вб'ють. Було страшно, адже ми не були готові до цього. Але все одно сподівалися, що все буде добре. На п'ятий чи шостий день війни через наше місто все-таки почала проїжджати техніка окупаційних військ , – каже Кошелевич.

За його словами, спочатку росіяни пройшли місто транзитом і не лишилися. Коли проходила колона, вони виставляли снайперів на перехрестях вулиць. "Йшли "Гради", танки, БТРи, КамАЗи. Дуже багато, ми нарахували близько 2000 одиниць".

Мер розповідає, що коли пройшла основна колона, за два дні через місто почали проходити окремі невеликі колони. Тоді хтось із місцевих жителів підкинув шипи на дорогу на в'їзді та виїзді з міста, з боку Мелітополя та з боку Бердянська. Через це ворожу техніку було пошкоджено, у кількох машинах були пробиті колеса. Тоді загарбники встановили свої блокпости на в'їзді та виїзді з Приморська.

Реклама

"На другий день двоє наших хлопців поїхали у бік блокпоста на машині, і їх розстріляли. Кілька днів росіяни не віддавали трупи. Ми не знали, як їх забрати, але завдяки деяким людям все ж таки це вдалося. Автомобіль росіяни не віддали, бо, як ми розуміємо, це був воєнний злочин, і вони намагаються приховати такі факти", – каже мер.

Згодом, за словами Кошелевича, почали зникати люди. Згодом дізналися, що їх беруть у полон і змушують копати окопи або робити іншу чорну роботу. Росіяни возили деяких хлопців лісосмугами і заводили в будівлі, які, на їхню думку, могли бути заміновані нашими військовими. І наших пускали на випадок, якщо там граната.

"Місцеві жителі обурилися, щодня ми виходили на мітинги. Перший зібрав близько півтори тисячі людей. Ми ходили Приморськом, співали гімн, показували нашу українську позицію. Було дуже і дуже страшно, бо будь-якої миті могли приїхати окупанти, розігнати нас і навіть убити. Але, незважаючи на це, ми однаково збиралися. І так тривало понад три тижні", – зазначив він.

Мер Приморська розповів про полон

Кошелевич каже, що ФСБ одразу намагалася вийти з ним на контакт, але він не хотів співпрацювати та всіляко її ігнорував. Потім у будинок його батьків прийшли окупанти та викрали батька.

"Там мати розповіла, що вони увійшли у двір і запитали, де я. Вона сказала, що я на роботі. Вони не повірили і хотіли виламати двері в моєму домі. Але мати сказала: не ламайте, є ключі, я сама відчиню. Вони оглянули будинок і переконалися, що мене немає, потім запитали, де мій батько. Мама каже: удома. ФСБівці сказали, щоб він збирався, бо вони його забирають. Якщо відмовиться – заберуть матір. Звісно, батько як справжній чоловік зібрався, і поїхали", – наголосив Кошелевич.

Він поїхав шукати батька на російський блокпост, де "обміняв" батька на себе.

Реклама

"По дорозі на голову мені натягнули мішок, після чого я не бачив, куди мене везуть і взагалі що відбувалося. Розумів тільки, що ми їдемо десь Бердянськом. Мене вивели з автомобіля і завели в якусь будівлю. Конвоїри тримали мене за плечі й указували, куди йти: де будуть сходи, де повертати вліво, вправо, вниз, вгору... Коли зупинили, я зрозумів, що я в камері... Я подумав, що це або 77-а колонія, розміщена в Бердянську, або районне відділення поліції", – згадує він.

Окупанти спочатку сказали, що за дві години відведуть на розмову до військового коменданта, а потім відпустять додому. Забрали телефон та документи, але залишили годинник. За дві години затриманого ніхто не відпустив.

"Мені принесли їжу, але я відмовився, взяв тільки чай. Було дуже холодно – 5-6 градусів у камері. Опалення не працювало, а я був легко одягнений. Тільки гаряча вода, чай трохи зігрівали. Пройшла ніч – моя перша ніч у камері. Більшого холоду і страху, ніж тоді, я ще не відчував. Я не говоритиму, що не боявся. Я боявся. Це дуже принизливо – тримати людей в таких умовах", – каже мер.

Кошелевич наступного дня продовжував чекати, коли його відведуть на допит.

"Тоді я б краще волів почути, що вони мене ніколи не відпустять, ніж відчувати цю невизначеність. Очікування – це найгірше. Близько шостої години вечора до мене в камеру привели Олега Продана – заступника начальника приморської поліції. Його завели, а мене, нарешті , забрали на допит до військового коменданта", – каже міський голова Приморська.

Військовий комендант був у цивільному й представився Давидом. Розмова була недовга. Він запропонував співпрацю. Сказав, що росіяни вже нікуди не підуть, що вони надовго, що Україна ніколи не звільнить ці території. Але мер був упевнений, що це все брехня.

"Я боявся, що якщо відмовлю, мене вб'ють, але все ж таки знайшов у собі сили і мужність сказати "ні". На запитання чому, я відповів, що давав присягу народу України. Просто сказав, що люблю свою державу, що люблю свою громаду, що люблю свою українську вільну землю, тому не хочу з вами співпрацювати і ніколи не хотів, щоб у нас була Росія. Я не проросійський, я родом із Житомирської області, міста Коростень, і настрої у нас дуже й дуже українські", – сказав він.

Розмова тривала десь із пів години. Потім окупанти відвели Кошелевича в камеру й пообіцяли випустити наступного дня.

"Насамкінець порадили, щоб я дуже добре подумав, бо в мене є сім'я, є дружина, дитина, вони знають, хто де працює і живе. Сказали, що втікати немає сенсу, оскільки на блокпостах роздадуть на мене орієнтування, щоб мене не випускали", – згадує він.

Мер Приморська Олександр Кошелевич (ліворуч) із командиром бердянського загону територіальної оборони Андрієм Колесовим, лютий 2022 року. Фото: Facebook

Про втечу

У камері мер зустрівся з місцевим поліцейським Олегом Проданом. Його також забрали та запропонували співпрацю — очолити їхню "народну міліцію". Він патріот і теж відмовився співпрацювати.

Наступного дня близько одинадцятої обох вивели з камери. Виявилося, що їх тримали в ізоляторі Бердянського відділення поліції.

"Біля входу мене чекали батько і дружина, і ми поїхали додому. Не встигли приїхати, як до нас знову прийшли ФСБівці з військовими. Вони покликали мене на вулицю і знову просили співпрацювати, цього разу агресивніше. Я знову відмовився, і вони наказали наступного дня приїхати до коменданта в Бердянськ. Відмовитися від поїздки я не міг – розумів, що під ударом дружина, дочка і батьки. Після того, як вони забрали батька, щоб обміняти на сина, я розумів, що в цих людей жодної моралі немає взагалі", – каже Кошелевич.

Наступного ранку мер приїхав у Бердянськ. Окупанти знову розпитували, чому він не хоче співпрацювати і в якій він партії.

"Коли дізнався, що я з "Опозиційної платформи – За життя", здивувався. Сказав: "Це проросійська партія! Медведчук – кум Путіна. Чому ви не хочете співпрацювати?" Я наполягав: "У мене українська позиція, я давав присягу". Мене відпустили і повторили, що втікати немає сенсу. На той час я переживав за жителів нашої громади. Мене попередили, що якщо ми збиратимемо мітинги, вони будуть розправлятися з протестувальниками. Я не міг допустити, щоб когось із приморців забрали та катували. Тому попросив людей поки що не мітингувати. Але все одно ми збиралися щодня на площі та показували нашу українську позицію", – каже Кошелевич.

За кілька днів у готелі в центрі міста оселилося 60 людей у чорній формі з білими стрічками на рукавах. Вони ходили містом з автоматами, виставляли на дахах снайперів. Мера знову почали шукати, і він таки вирішив вивезти батьків із дружиною та дитиною до Запоріжжя.

"Спочатку я планував повернутися, бо тяжко покидати громаду. Але я розумів, що там я вже нічого не зміг би для них зробити. І ми поїхали. На блокпосту в місті Токмаку було дуже страшно, бо я думав, що вони мають орієнтування на мене, мене висадять і заберуть. Але ні, ми пройшли перевірку. Потім було ще багато блокпостів: нас допитували, перевіряли машину та телефони. Я показував чистий телефон без робочих даних. Основний сховав у машині так, щоб його не знайшли", – каже він.

Надвечір Кошелевич із сім'єю приїхали в Пологи.

"Починалася комендантська година, і ми залишилися там на ніч. Розташувалися в бомбосховищі в шкільному підвалі. Чули, як точаться бої, як падають снаряди. Вранці ми вирушили далі через блокпости, мало не заїхали на мінне поле і нарешті доїхали до Оріхова, де стояли наші. Як їх побачили, навіть дихати полегшало. На обличчях з'явилася радість", – згадує він.

Мер Приморська Олександр Кошелевич із перевізниками, які евакуювали мешканців міста. Фото: Facebook

Тепер мер Приморська у Запоріжжі, вирішує робочі питання, тримає на контролі всі напрямки у своїй громаді.

"Збираю все необхідне: ліки, продукти, відправляємо автобуси з гуманітарною допомогою. На жаль, все складніше це робити — в області інтенсивні бої. У Приморську в мене залишилися три заступники та секретар. Їм теж загрожує небезпека, але вони вважають, що наразі можуть там бути... Складно усвідомлювати, що я перебуваю тут, у Запоріжжі, а моя громада, люди, які вірять у мене, — у Приморську... Але іншого виходу не було... Тут я можу їм хоч трохи допомогти. А там, в окупації, я впевнений, що мене знову забрали б у полон", – підсумував він.

Читайте інші новини "Сьогодні":