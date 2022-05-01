Вибухи під Бєлгородом: спалахнув об'єкт Міноборони РФ

Влада РФ прокоментувала вибухи під Білгородом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу на території об'єкту Міноборони РФ.

"На кордоні трьох муніципалітетів – Борисовського та Бєлгородського районів і Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці, вживається всіх необхідних заходів задля безпеки. Більш докладна інформація буде трохи згодом", – цитує заяву губернатора Telegram-канал Baza.

Telegram-канал "Жесть Белгород", посилаючись на губернатора, повідомляє про одного потерпілого серед місцевих мешканців.

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"Поранення легке, життю нічого не загрожує. Надається вся необхідна медична допомога", – заявив Гладков.

У Бєлгородській області прогриміли вибухи

У Бєлгородській області РФ 1 травня у кількох населених пунктах було зафіксовано вибухи.

"Після серії хлопків за Бєлгородом перекрито міст через Сіверський Донець", – повідомляє Telegram-канал "Белгородский осведомитель".

Також повідомляють, що за пів години до того, як на горизонті в Бєлгородській області з'явився стовп диму, у небі кружляли гелікоптери.

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Як пише Telegram-канал "Жесть Белгород", вибухи чути в районі населеного пункту Томарівка.

Telegram-канал "Україна 24", посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє, що, ймовірно, підірвано військові склади в Томарівці.