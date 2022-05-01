Під Білгородом чутно вибухи, підірвано військовий склад окупантів

У Білгородській області РФ 1 травня у кількох населених пунктах було зафіксовано вибухи.
"Після серії хлопків за Білгородом, перекрито міст через Сіверський Донець", – повідомляє Telegram-канал "Белгородский осведомитель".
Також повідомляється, що за півгодини до того, як на горизонті в Білгородській області з'явився стовп диму, в небі кружляли гелікоптери.
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Як пише Telegram-канал "Жесть Белгород", вибухи чути в районі населеного пункту Томарівка.
Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що ймовірно, підірвано військові склади в Томарівці.