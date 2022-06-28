Вторгнення Білорусі в Україну – є вже п'ять ознак, що Лукашенко таки нападе

Не можна виключати напад Лукашенка на Україну навіть найближчими днями / Фото: Колаж: Сьогодні

Вторгнення Білорусі в Україну видається дедалі більш реальним сценарієм. Разом з орками з РФ білоруські вояки можуть спробувати вдарити по нас широким фронтом – від Волині до Харкова. Ймовірно, інформація щодо цього є у представників влади та силовиків. Але публічно вони її не озвучують – справа, мабуть, секретна. Ми можемо здогадуватися про те, що відбувається лише за непрямими ознаками. Знайшли п'ять таких ознак. Зважаючи на них, перспектива вторгнення видається реальною – все може закрутитися вже за кілька днів.

Ознака 1. Білорусь стягує війська до українських кордонів

Навіть якщо у Лукашенка є інші плани, білоруський народ не хоче війни з Україною. Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" регулярно повідомляє про пересування техніки, якими зайнятий їхній "бацька". Оце найсвіжіше:

"У Гомелі помічено ешелон із САУ та танками – всього не менше 35 одиниць, – пише Беларускі Гаюн. – На платформах помічені не менше 17 танків, 18 одиниць САУ 2С1 "Гвоздика" і два цільнометалеві вагони, в останніх може перевозитися особовий склад. На вигляд техніки можна зробити висновок, що її зняли зі зберігання (різнобарвна і пошарпана)".

Повідомлення такого роду з'являються щодня. Очевидно, що "бацька" стягує сили до українських кордонів.

Про це знає ЗСУ та наша розвідка. От що говорить про ці "маневри" представник ГУР МО Вадим Скибіцький:

"Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію".

Ознака 2. До Києва перекрили в'їзди, як у перші дні війни

Про те, що з 26 червня з Києва легко виїхати, але дуже важко повернутись, знають навіть не всі кияни. А лише ті, хто застряг на блокпостах.

Ті, хто часто курсує між Києвом та областю, наприклад, хто живе у передмісті, зазначають: контроль на блокпостах суттєво посилився. Як і час проїзду через блокпости. Він може розтягнутися на одну-дві години. Це як у лютому 2022 року, на самому початку війни. Причому перевірки проводять як на основних, так і на другорядних дорогах.

"Сьогодні" поставило питання про зв'язок між можливим наступом із півночі та перевірками на дорогах своєму джерелу до Міноборони. Відповідь отримали ухильну:

"Ми не виключаємо, що такі перевірки пов'язані з тим, що контррозвідка отримала певну інформацію, яка й спричинила подібні заходи".

У київській поліції нам повідомили, що, за їхніми даними, контроль насправді за цей час не змінювався. "У самому місті скоротилася кількість блокпостів, тому посилений контроль відбувається на в'їзді до столиці", – відповіли нам у пресслужбі київського главку поліції.

Тут можна заперечити: контроль на дорогах у Києві послабшав у квітні. Контроль на в'їзді посилився 26 червня. Тобто виходить нестиковка за часом.



Ознака 3. Зеленський звернувся до білоруського народу

"Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для них не варті. Але ви – не раби та не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", – заявив глава української держави у зверненні, опублікованому telegram-каналом Zelenskiy / Official.

Звернення відбулося пізно увечері 26 червня. До речі, того ж дня, коли посилились перевірки на в'їздах до Києва.

Звертаючись до білоруського народу та влади Білорусі, Зеленський говорив російською. Раніше так само Зеленський звертався до громадян Росії. Це було в ніч із 23 на 24 лютого, за кілька годин до початку війни.

Ознака 4. У Білорусі йдуть військові навчання

З 22 червня (символічна дата) у Білорусі продовжуються військові навчання. Зокрема, 26 червня у Барановичах тренували льотчиків для нічних польотів. Барановичі – за 150 км від українського кордону, для авіації – рукою подати.

Якщо прямувати від Барановичів через кордон, то першим містом будуть Сарни, які зазнали ракетного обстрілу 26 червня.

Білорусь проводить військові навчання, як часто буває у світі перед початком повномасштабного вторгнення / Фото: Інтерфакс

Проводити військові навчання перед початком вторгнення – звичайна тактика агресора. Раніше "Сьогодні" докладно розбирав цей факт. У цьому сенсі особливо примітне формулювання мети поточних навчань, зроблене Міноборони РБ – "перехід із мирного на воєнний час".

Ознака 5. Росія завдала з території Білорусі масованого ракетного удару.

Ця ознака може бути незрозумілою, але вона дуже важлива. У Кремлі обожнюють провокації, і ми спостерігаємо, як одну таку створюють просто на наших очах. 25 червня з території Білорусі по Україні завдали удару 12 крилатими ракетами. Це безпрецедентно багато.

Наступним кроком можуть бути теракти на території Білорусі або імітація ударів із українського боку. Це дасть бацькові привід пояснити білорусам, якого біса він вирішив пограти у "війнушку".

Росія також стягує до Білорусі дедалі більше своєї техніки. Вона переміщається до українських кордонів

Декілька питань у тему

Білорусь має маленьку армію, і вона складається із призовників. Контрактників там нема. Війну з Україною ця армія мабуть програє. Навіщо тоді лізти?

Ціль проста: Росія не може захопити Донбас. Два місяці пішло на Маріуполь, незважаючи на критично складне становище цього міста, відрізаного від України з усіх боків.

Ще півтора місяці – на Сєверодонецьк. І не факт, що це місто не буде відбито.

Удар із півночі – це другий фронт. Україні доведеться відтягувати війська. Нехай навіть армія Білорусі вся і поляже у лісах та болотах на Волині. Як говорив Зеленський, для РФ білоруси – гарматне м'ясо і не більше.

Радник голови МВС Віталій Андрусів називає ту ж причину:

"Такі дії мають на меті відволікти і відтягнути наші війська."

Армія Білорусі – маленька та слабка. На перемогу в Україні мало шансів. / Фото: Нова газета

Чому у нас офіційно про вторгнення Білорусі не говорять?

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що таку заяву українська влада не робить, тому що її можуть сприйняти як агресію.

"Це як підготовка України до агресії з боку Білорусі. Тому робимо скромний вигляд і мовчимо, але при цьому готуємося до найгіршого варіанту — віддзеркалення вторгнення білоруської армії. Отакий політичний розклад", – вважає Жданов.

Українська армія готується відобразити агресію з боку Білорусі та Росії у західних регіонах країни

Білорусь уже точно нападе?

Неточно. Головний противник війни – сам Лукашенко. Кинути армію у бій, тим більше покласти її у болотах Рівненщини для нього – великий ризик. Якщо армія буде в Україні, хто захистить його від протестів опозиції? Сил МВС, КДБ та інших "гестапо" "бацьку" буде замало.

Лукашенко і раніше, мабуть, обіцяв своєму поплічнику Путіну, що вдарить по Україні. Може, і цього разу йому вдасться пропетляти?

Олег Жданов оцінює ймовірність 50 на 50. Про це він повідомив в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

"30 червня – 1 липня пройде зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все", – вважає Жданов.

Можна сподіватися на краще, а готуватися до найгіршого. Як це робить голова Рівненської ОВ Віталій Коваль, інтерв'ю з яким опублікував "Сьогодні".