Ракетний обстріл Сарни. Оприлюднено нові подробиці (фото)

Внаслідок ракетного удару по місту Сарни , який окупанти напередодні обстріляли, загинули четверо людей, 11 отримали поранення, двоє людей у тяжкому стані. Про це повідомляли міський голова Руслан Серпенінов на своїй сторінці у Facebook у своєму ранковому відеозверненні.
Ракетний удар по Києву
"Після завірення слідчих дій проводитиметься розбір завалів. Власників споруд закликаю звертатися до міської ради, де працює комісія з ліквідації наслідків", – сказав керівник Сарн.
Обстріл українських міст
- 25 червня по Рівненщині завдано 2 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Сарн. Ракети потрапили в мийку та автосервіс.
- Російські військові випустили ракети по Миколаївській області , одна з них критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС
- Окупанти випустили по Києву 14 ракет, одна з яких потрапила до дев'ятиповерхового будинку та зруйнувала три поверхи. Внаслідок ракетного обстрілу жителі будинку опинилися під завалами .
- Також одна з ракет потрапила на територію дитячого садка На щастя дітей на той момент там не було.