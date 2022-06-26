Ракетний обстріл Сарни. Оприлюднено нові подробиці (фото)

Внаслідок обстрілу поранень зазналимирні жителі міста, є загиблі

Ворог обстріляв Рівненську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ракетного удару по місту Сарни , який окупанти напередодні обстріляли, загинули четверо людей, 11 отримали поранення, двоє людей у тяжкому стані. Про це повідомляли міський голова Руслан Серпенінов на своїй сторінці у Facebook у своєму ранковому відеозверненні.

Реклама

Реклама

"Після завірення слідчих дій проводитиметься розбір завалів. Власників споруд закликаю звертатися до міської ради, де працює комісія з ліквідації наслідків", – сказав керівник Сарн.

Обстріл українських міст