Друга ракета під час обстрілу Києва влучила в дитсадок (фото, відео)

Стало відомо, куди прилетіла друга ракета / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з російських ракет, які ворог випустив по Києву, влучила в дитячий садок у Шевченківському районі. Про це в Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Друге попадання "вискоточної" ракети путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій. На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів", – написав він.

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Ракетний обстріл Києва 26 червня

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Сьогодні вранці окупанти випустили по Києву 14 ракет, одна з яких влучила в дев'ятиповерховий будинок та зруйнувала три поверхи. Внаслідок ракетного обстрілу жителі будинку опинилися під завалами. Одна людина загинула, двох госпіталізували. Наразі кількість постраждалих встановлюється, зараз на місці працюють рятувальники. Також ми повідомляли, що рятувальникам вдалося витягнути з верхніх поверхів шестирічну дівчинку, її мама виявилася заблокованою під завалами.

Також повідомляється, що о 6 годині ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Ймовірно, її метою був Київ. Будь-яке пошкодження діючого енергоблоку може загрожувати світові ядерною катастрофою.

Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.