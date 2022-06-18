ЗСУ взяли в полон пілота збитого Су-25 (відео)

Ворожому пілоту далеко втекти не вдалося від наших військових / Колаж "Сьогодні"

Обмінний фонд України поповнився ще одним пілотом Російської Федерації. Не вдалося далеко втекти ворожому пілоту літак Су-25, який рано-вранці 18 червня підбили військовослужбовці ЗСУ у Донецькій області.

Про нового полоненого повідомила 72-га ОМБ ім. Чорних Запорожців, бійці якої збили одномісний штурмовик.

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Що відомо

На сторінці 72-ї окремої механізованої бригади повідомляється, що наші військові надали зйомку пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватись.

"Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він у надійних та дбайливих руках ЗСУ", – написали захисники України та надали відео.

Доля пілотів

Пілоти армії Російської Федерації є цінними свідками та виконавцями воєнних злочинів проти цивільних осіб в Україні. Тому, як заявлялося раніше владою України, вони не підлягають обміну на українських військовополонених. Щоправда, в окремих випадках такий обмін не виключається.