ЗСУ збили зі "Стугни-П" російський вертоліт "Алігатор" за 16 млн доларів (відео)

ЗСУ збили ще один вертоліт російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові збили ще один вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив у Telegram журналіст Роман Бочкала.

Реклама

"Другий збитий Ка-52 "Алігатор" розрахунком ПТРК "Стугна-П", – написав він.

Раніше в Генштабі заявляли, що за військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною, а його вартість – близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева ППО працює добре і назвав "рахунок" 7:0 за підбитими повітряними цілями РФ.

Реклама

Читайте також: