ЗСУ розгромили техніку РФ на шахті в Мар'їнці – ефектне відео

Українські захисники знищили техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують знищувати техніку окупантів. Цього разу українські захисники ліквідували російський танк. Він був розташований на шахті у Мар'їнці Донецької області.

Відповідне відео опублікувала бойова група К-2 54 ОМБр.

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На розміщеному ролику можна побачити, як бійці 54-ї бригади ЗСУ з української "Стугни-П" влучили в російський танк на території однієї з шахт у Мар'їнці.

"Оператору – Оскара": з'явилось ефектне відео знищення БМП окупантів

Українські військові зняли на відео знищення ворожої БМП. Відео оприлюднила у Facebook 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

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"Як і обіцяли – чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами! Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара", – йдеться в підписі до відео.

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