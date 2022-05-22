"Оператору – Оскара": з'явилось ефектне відео знищення БМП окупантів

Українські військові зняли на відео знищення ворожої БМП.
Відео оприлюднила у Facebook 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
"Як і обіцяли – чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастеру #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами! Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара", – йдеться в підписі до відео.
ЗСУ знищили дві "квіткові" гармати окупантів
Українські військові знищили дві російські великокаліберні гармати "Гіацинт" і "Піон".
"Дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" – великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".