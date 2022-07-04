ЗСУ майже впритул підійшли до Херсона — що далі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України наблизилися до передмість Херсона на відстань снайперського пострілу. Битва за окуповане росіянами місто буде вкрай важкою, оскільки "жодна зі сторін не збирається здаватися", розповів неназваний співробітник української військової розвідки виданню The Economist.

За словами військовослужбовця, наступні тиждень-два будуть "ще цікавішими". Бої посилюються, оскільки Україна готується до контратаки із заходу, неподалік Миколаєва, і з півночі, зокрема, від Зеленодольська.

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Видання пише, що нинішні події ще не схожі на повноцінний контрнаступ. Основна увага української армії, як і раніше, зосереджена на спробах зупинити неухильне просування російських військ на сході.

За словами джерел видання, солдати скаржаться на нестачу боєприпасів та піхоти, але кардинально змінити ситуацію можуть постачання більшої кількості озброєнь. Тим часом окупанти постійно вдосконалюють лінію оборони, будуючи під землею укріплені бункери. Ускладнює ситуацію і те, що місцевих жителів російські війська використовують як живий щит.

Ситуація на півдні

ЗСУ поступово просуваються вперед на півдні України та звільняють її територію від загарбників. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Ворог застосовує тактику авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні вранці знову був ракетний удар по Нововоронцовці та ще по кількох громадах у Херсонській області. Жертв, за попередньою інформацією, немає.

Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетного снаряда, одна людина загинула, друга поранена. Це говорить про те, що ворог продовжує застосовувати заборонені касетні снаряди, які не вибухають одразу.

Крім того, операцію зі звільнення острова Зміїний завершено, над ним піднято український прапор.