ВСУ відкинули ворога від хутора Вільного, в Оріховому йдуть вуличні бої – Гайдай

На Донбасі не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхове. Ідуть дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею.

Про це повідомляє пресс-служба Луганської ОВА.

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Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутір Вільний.

"Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього. До речі, Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70 відсотків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії у напрямку Новотошківського – Оріхове.

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"Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру", - додають в ОВА.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п'ять автомобілів (два паливозаправники включно).

Підрозділи ППО збили два літаки Су-25 і чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Ракетний удар по Києву

У Києві в результаті ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано п'ять осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучалися 12 од. пожежної техніки та 98 осіб . особового складу ДСНС", – йдеться в повідомленні ДСНС.

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