ЗСУ відбили 9 атак окупантів на Донбасі

Військові РФ наступають у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове / Фото: Колаж: Сьогодні

На лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили безліч ворожої техніки.

Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в Telegram.

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"Знищено дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три бойові броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправники та одну зенітну установку", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Після окупації Новотошківського росіяни організували наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

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Арештович пояснив, коли може закінчитись війна

Припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона може тривати аж до Нового року. Про це радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю UkrLife.

"Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", – сказав він.

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