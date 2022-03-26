ЗСУ звільнили Тростянець від російських окупантів

ЗСУ відбили в окупантів ще одне місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові звільнили Тростянець на Сумщині, окупанти тікали з міста, кидаючи зброю, техніку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

"Сьогодні силами 93 бригади "Холодний Яр", за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів, місто Тростянець Сумської області звільнили від російських окупаційних військ. Холодноярцям вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію", – говориться у повідомленні.

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Зазначається, що ще в перші дні оборони Охтирки та боїв за Тростянець цьому передувала поразка командного пункту разом із керівним складом 96-тої окремої розвідувальної бригади.

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Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Фото facebook.com/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські військові, зазнавши невдач, змушені були залишати озброєння, техніку та боєприпаси та втекти з міста.

Ситуація у місті

Сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянця Сумської області. Танки стояли посеред міста, хаотично стріляли по житловому сектору. Поцілили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Також у Тростянці російські окупанти били з артилерії, а ЗСУ продовжували бити ворогів Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.

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Жінки народжували дітей прямо вдома, бо не мають жодної можливості дістатися до лікарні. Крім того, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити.

"Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

25 березня українські військові почали звільняти місто від російських загарбників.