ЗСУ не залишили каменя на камені від бази загарбників у глибокому тилу (відео)

ЗСУ накрили базу окупантів в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області пролунали вибухи у місці розташування особового складу російських окупаційних військ. Це сталося в окупованому Перевальську зранку 28 червня. Велика кількість окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє "Мілітарний".

Реклама

Відомо, що дим здіймається не над складом з боєприпасами, а в місці де перебувають самі окупанти. Інформацію про вибухи на базі російських загарбників підтверджують місцеві пабліки.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що зараз на місце події приїжджає велика кількість машин швидкої допомоги.

Тимчасово окуповане місто Перевальськ у Алчевському районі Луганської області розташоване за 60 км від сьогоднішньої лінії фронту.

Реклама

Реакція росіян

У російських пабліках звинувачують в атаці на російську базу американські HIMARS та "іноземних найманців".

Водночас, у так званій "народній міліції" самопроголошеної "ЛНР" уже обіцяють помститися та "знищити комплект найближчим часом".

Реклама

У коментарях зовсім не дивуються, що ЗСУ "накрили" базу окупантів:

"Стріляємо по "мирних людям", а в результаті вибухають склади з бк… як так виходить".

Також росіяни вже зовсім не вірять обіцянкам окупантів та сепаратистів. Радять спочатку "зробити діло", а потім писати про потенційне знищення HIMARS.

"Знищені будуть, тільки тоді, коли це "буде" настане", - пишуть в соцмережах.

В останні тижні ЗСУ успішно нищать великі тилові об'єкти ЗС РФ як на Південному, так і на Східному фронтах. Серед іншого знищено великий склад ЗС РФ у Хрустальному (колишній Красний Луч) та штаб "армійського корпусу ДНР" у Донецьку. Це сильно підірвало наступальний потенціал окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні завдали авіаударів, знищили два склади боєприпасів та вогневу точку, повідомило ОК "Південь".

26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у окупованому місті Сніжне.

Крім того, сайт "Сьогодні" повідомляв, що Україна отримає додаткові чотири мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Ймовірно, вони надійдуть до нашої країни до кінця червня.